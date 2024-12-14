Только Украина должна решать и давать разрешение на размещение миротворческих сил на собственной территории.

Экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что каждая страна НАТО может отправить свои миротворческие войска в Украину без разрешения всего Альянса.

"Вполне возможно, что любая из этих стран может предложить свои миротворческие силы вне НАТО. Однако мне не совсем понятно, нужна ли для этого какая-то зонтичная организация, или специальный мандат. Члены НАТО могут действовать самостоятельно, в том числе разворачивать свои миротворческие силы, поскольку получить мандат Совета Безопасности ООН без согласия России им точно не удастся. А Россия, очевидно, никогда не согласится, чтобы члены НАТО отправляли своих миротворцев на территорию Украины. Но проблема не в этом", - сказал он в эфире "Эспрессо"

По словам дипломата, только Украина должна решать и давать разрешение на размещение миротворческих сил на собственной территории. Также каждая страна НАТО имеет суверенное право размещать собственных миротворцев без одобрения ООН и Альянса.

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"Каждая из этих стран имеет суверенное право отправлять свои миротворческие войска независимо от того, одобряют ли это Организация Объединенных Наций или НАТО, пока Украина дает на это согласие. Ведь территория принадлежит Украине, и именно Украина имеет право приглашать к себе любого, кого считает нужным", - подытожил Брайза.

Отправка западных войск в Украину - новости

В начале этого года Эммануэль Макрон предположил, что Европа направит военных в Украину.

В Польше исключили отправку войск в Украину в рамках европейской миссии. Премьер-министр Дональд Туск подчеркнул, что хочет положить конец спекуляциям на тему присутствия войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира, и заявил, что такой шаг не планируется.

В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал условие, при котором он готов будет направить войска в Украину. Он допустил такое развитие событий, если соглашение о завершении войны будет предусматривать создание контролируемой линии разграничения.

Politico пишет, что Зеленский в Брюсселе обсудит с лидерами НАТО и ЕС отправку миротворцев в Украину.

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