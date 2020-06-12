Популярный журналист признался, что получил паспорт РФ в аннексированном Крыму

Теперь журналист хочет избавиться от гражданства РФ.

Украинский журналист из Крыма Павел Казарин признался, что получил в 2014 году на аннексированном полуострове российский паспорт.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он хотел остаться в Крыму из-за родителей. Однако, отмечает Казарин, паспорт так и не понадобился.

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«Тем летом я буду уезжать на материк за украинскими документами. А еще чуть позже станет понятно, что из Крыма придется уезжать навсегда», – пишет он.

Казарин добавил, что российский паспорт был нужен, чтобы жить в оккупированном Крыму.

«Когда я оттуда уехал – потребность в нем отпала. Последние два года я буду собирать справки для выхода из российского гражданства», – пояснил он, отметив, что процедура продолжается и сейчас.

Как сообщал УНИАН, накануне Дня России в Харькове перед консульством РФ появился мурал с эмблемой Департамента контрразведки, а в Киеве, Львове и Одессе — тематические бигборды.

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