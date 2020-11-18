По его словам, карантин выходного дня, как свидетельствует опыт других стран, ограничивает социальные контакты и уменьшает количество инфицированных коронавирусом.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") заявил, что нельзя однозначно утверждать, что в Украине карантинные ограничения в выходные дни дадут результат.

Читайте такжеЖурналисты показали, как элитные рестораны в Киеве нарушали карантин выходного дня – расследование (видео)Об этом говорится на сайте политической партии «Слуга народа».

«Как свидетельствует опыт других стран, карантин выходного дня, действительно, ограничивает социальные контакты и уменьшает количество инфицированных. Например, в Израиле в середине июля в сутки выявляли 1700 больных. Власти ввели карантин выходного дня, и за 2 недели инфицированных стало в три раза меньше, около 600 в день», - отметил он.

По словам Радуцкого, «нельзя однозначно утверждать, что в нашей стране карантинные ограничения в выходные дни дадут результат». Поэтому, как отметил он, в Украине был введен карантин выходного дня временно, до 30 ноября. «У нас будет время посмотреть, как в наших условиях действуют эти ограничения», - сказал он.

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации подчеркнул, что власть вынуждена вводить карантинные ограничения в стране, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Карантин выходного дня

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 до 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделением, ветаптекам, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительству смягчить карантинные ограничения, введенные на выходные дни.

В Украине за все время пандемии зарегистрировано 570 тыс. 153 случая COVID-19, выздоровели 259 тыс. 79 человек, умерли - 10 тыс. 112. За минувшие сутки зафиксировано 12 тыс. 496 новых случаев COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров