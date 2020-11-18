Во фракции отметили, что отмена карантина - прерогатива правительства.

Во фракции "Слуга народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня, поскольку там не видят юридического смысла в постановлении. К тому же нардепы опасались, что положительное голосование стало бы сигналом для несоблюдения гражданами карантина при его реальном действии.

Читайте такжеУкраина пока не планирует закрывать границы для иностранцев – Кулеба

Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель председателя президентской фракции Евгения Кравчук. Она отметила, что отмена карантина - прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Только для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк