В СН" объяснили, почему не поддержали постановление / Фото УНИАН, Андрей Крымский

Во фракции "Слуга народа" не голосовали за отмену карантина выходного дня, поскольку там не видят юридического смысла в постановлении. К тому же нардепы опасались, что положительное голосование стало бы сигналом для несоблюдения гражданами карантина при его реальном действии.

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Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель председателя президентской фракции Евгения Кравчук. Она отметила, что отмена карантина - прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Только для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию потерь.

Карантин выходного дня в Украине

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Автор: Андрей Василюк