В Украине дети в 11 тысячах школ посещают учебные заведения.

По состоянию на 8 апреля в Украине на дистанционном обучении находятся дети 4 882 учреждений общего среднего образования, на самоизоляции находятся 1 608 классов.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

Он сообщил, что в Украине есть примерно 15 тысяч школ и дети в 11 тысячах школ посещают учебные заведения.

"Надеюсь, до конца мая мы откроем больше школ. Потому что это детская социализация, это синергия, связь ребенка и учителя. Дистанционное обучение является лишь дополнением и помощью в трудное время. На самом деле очное обучение ничего не заменит", - добавил заместитель главы Минобразования.

Также Витренко рассказал, что в Украине из-за карантина школьники не будут догонять потерянное, потому что они добросовестно готовятся к дистанционным занятиям.

"В этой ситуации в первую очередь страдают добросовестные дети, нагрузка на которых увеличилась и которые добросовестно изучают программу, которая преподается в школе. Надеюсь, что мы не будем догонять потерянное, потому что наши дети - они являются особенными. Наши дети очень вежливы и тщательно готовятся к занятиям", - сказал он.

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Автор: Олег Давыгора