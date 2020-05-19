Под Кабмином родители требуют открыть детские садики (фоторепортаж)

В Киеве проходит акция "Родителям - садики".

В Киеве у здания Кабинета Министров родители устроили акцию с требованием разрешить работу детских садов.

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Участники акции требуют открыть дошкольные учебно-воспитательные учреждения. Инициаторами акции выступают родители, которые теряют доход из-за невозможности совмещать работу и уход за детьми. В то же время остро стоит проблема у родителей детей с особыми образовательными потребностями, которым нужна постоянная коррекция с привлечением специалистов.

Как сообщал УНИАН, ранее Минздрав опубликовал предложения по организации противоэпидемических мер в период карантина во время работы учреждений дошкольного образования.