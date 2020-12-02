Законом определено, что лицо, которое не явилось в службу занятости в течение 30 рабочих дней во время карантина, нельзя снимать с учета.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты населения в период карантина, связанных с предотвращением распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект № 3486 поддержали 287 народных депутатов.

Законом предусмотрено снятие с учета за непосещение без уважительных причин Государственной службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия по безработице (кроме периода действия карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней).

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Также законом определены сроки, в которые работодатели сообщают в соответствующий территориальный центр занятости о запланированном массовом высвобождении работников, а также регулируются вопросы предоставления ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Законом определено, что средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, могут использоваться Фондом социальной защиты инвалидов для предоставления компенсаций работодателям, которые обеспечивают трудоустройства лиц с инвалидностью из числа зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Кроме того, законом разрешается главам семейных фермерских хозяйств платить единый социальный взнос за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Усиление карантина в Украине

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

Сегодня Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Сегодня, 2 декабря, Шмыгаль сообщил, что карантин выходного дня Кабмин не будет продлевать. На территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

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Автор: Надя Пришляк