Кличко пригрозил Киеву жестким карантином

Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям, заявил Кличко.

В случае резкой вспышки коронавируса в Киеве введут жесткий карантин.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Горожан он призвал серьезно относиться к угрозе и не расслабляться.

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«Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью», - написал Кличко.

В то же время, по информации Министерства здравоохранения, в зоне риска оказались Ривненская, Хмельницкая, Черниговская и Харьковская области. Киева в перечне нет.

На сегодня в столице зарегистрировали еще 180 новых инфицированных, среди которых 8 медиков. По информации, предоставленной Кличко, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 102 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин - от 21 до 81 года, 4 девочек - от 3 до 16 лет и 7 мальчиков - от 3 до 17 лет.

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