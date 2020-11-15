Также правоохранители составили более 52 тыс. административных протоколов и начали 445 уголовных производств.

За сутки полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщает Управление коммуникации Нацполиции, всего зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мер.

Читайте такжеВ Сумах предложили перенести карантин выходного дня на понедельник и вторникБольше всего нарушений зафиксировано во Львовской области – 390, в Днепропетровской – 209, в Черкасской – 128, в Киеве – 121, в Киевской – 84 и в Тернопольской – 74.

По выявленным нарушениям составлено 990 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 9 уголовных правонарушениях.

С начала карантинных ограничений в органы полиции поступили 134067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мер, по результатам которых полицейские составили более 52 тыс. административных протоколов и начали 445 уголовных производств.

К мерам с целью предотвращения распространения коронавируса и усиления публичной безопасности и порядка в целом привлечены около 20 тыс. правоохранителей.

В частности работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тыс. субъектов хозяйствования.

В результате прекращена работа 1355 учреждений хозяйствования, деятельность которых запрещается в выходные дни. В частности, 891 заведение сферы торгового и бытового обслуживания населения, 416 - общественного питания, 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов, 6 торгово-развлекательных центров.

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Автор: Антонина Доломанжи