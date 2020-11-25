Вчера МВД получило 80 комплексов камер автоматической фиксации в рамках программы, которую реализует Госагентство инфраструктурных проектов.

До конца года Министерство внутренних дел получит еще 220 камер автофиксации нарушений ПДД.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Он сообщил, что во вторник, 24 ноября, МВД получило 80 комплексов камер автоматической фиксации в рамках программы, которую реализует Госагентство инфраструктурных проектов.

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"У нас в рамках программы, которую реализует Укринфрапроект, заключен ними договор на поставку 220 комплексов автоматической фиксации, которые будут поставлены в этом году. Уже сегодня было получено 80 комплексов, и мы их передадим для установки на трассах Укравтодора. В ближайшее время количество камер будет доведено до почти 300", - говорит Гончаров.

Система видеофиксации нарушений ПДД: как она работает

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

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Автор: УНИАН