Некоторые украинцы имеют право на финансовую поддержку от государства.

С 1 января 2024 года стало известно, какая минимальная зарплата в Украине 2025 - оказалось, что прожиточный минимум остался прежним - 3028 грн, но сумма "минималки" выросла до 8000 грн. Узнайте, на сколько в наступившем году выросли социальные выплаты для разных категорий населения.

Социальная помощь для малообеспеченных семей

Уже вступил в силу Закон о государственном бюджете на 2025 год, в котором сказано, что в 2025 году социальные выплаты в Украине для семей, признанных малообеспеченными, возрастут на 5% и составят 60% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц и 145% от этого же показателя для детей.

Прожиточный минимум в 2025 году будет таким же, как и в прошлом году - 3028 грн, а значит сумма выплат зависит от категории, к которой относится физлицо:

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те, кто может работать - 1 816,8 грн;

дети до 18 лет - 4 634,2 грн;

дети от 18 до 23 лет, которые получают образование - 4 390,6 грн;

те, кто утратил возможность работать - 2 361 грн.

Последний пункт касается и лиц с инвалидностью. В Законе указано, что социальная помощь инвалидам 3 группы в Украине составит 100% от 2 361 грн - суммы, которая определена как прожиточный минимум для тех, кто не имеет возможности работать.

Социальная помощь для детей-сирот

В госбюджете на 2025 год также заложены социальные выплаты детям, у которых нет родителей, и они живут в приемных семьях или в домах по типу семейных. Было выделено 632,3 млн грн для детей, которые воспитываются в приемных семьях, и 1,07 млрд грн для тех, кто воспитывается в домах семейного типа.

Согласно законодательству Украины, прожиточный минимум для несовершеннолетних украинцев составляет:

до 6 лет - 3 716,35 грн;

с 6 до 18 лет - 4 634,2 грн;

от 18 до 23 лет при условии обучения - 4 390,6 грн.

Это значит, что размер госпомощи можно посчитать самостоятельно. Для этого вам сначала необходимо определиться, к какой возрастной категории относится ребенок, и какой прожиточный минимум ему соответствует. Затем, если у ребенка есть статус инвалидности, сумму прожиточного минимума нужно умножить на 3,5, а если инвалидности нет - на 2,5. Полученное число и будет размером социальной выплаты.

Социальная помощь при беременности и рождении ребенка

Важно помнить, что оформить социальные выплаты могут все беременные гражданки Украины, даже несовершеннолетние, у которых нет страховки. Сумма выплат при беременности - это 100% от средней суммы ежемесячного дохода (это может быть зарплата, стипендия, пособие). Однако она не должна быть меньше 757 грн.

Социальные выплаты после рождения ребенка гарантированы в размере 41 280 грн. Причем, первые 10 320 грн новоиспеченным родителям выплатят сразу, а остальную сумму разделят на 36 месяцев. Это значит, что семья с новорожденным будет получать каждый месяц по 860 грн.

Социальные выплаты для одиноких матерей

Социальные выплаты на детей касаются женщин, которые воспитывают ребенка в одиночку, а также тех, кто усыновил ребенка после смерти одного из родителей. Фиксированной суммы нет - она считается, как разница между двумя величинами:

суммой прожиточного минимума для ребенка в зависимости от его возраста;

совокупным доходом семьи в среднем за месяц из расчета на 1 человека за предыдущие полгода.

Для того чтобы точно самостоятельно рассчитать сумму выплат, стоит помнить, что прожиточный минимум для детей до 6 лет равен 2 563 грн, для детей от 6 лет до совершеннолетия - 3 196 грн, а если ребенку от 18 до 23 лет, то его прожиточный минимум составит 3 028 грн.

Социальные выплаты для детей с инвалидностью

В 2025 году лица, которые не могут работать, имеют право рассчитывать на прожиточный минимум в размере 2 361. Дети с инвалидностью с детства или взрослые граждане Украины, которые признаны лицами с инвалидностью с детства, получат выплаты. Социальная помощь будет оказана по-разному:

лица, которые имеют статус инвалидности с детства 1 группы - 2 361 грн;

лица, которые имеют статус инвалидности с детства 2 группы - 1 889 грн;

лица, которые имеют статус инвалидности с детства 3 группы - 1 417 грн;

несовершеннолетним детям с инвалидностью - 1 653 грн.

Для всех этих категорий населения указано, что размер выплаты считается от прожиточного минимума для лиц, которые не могут работать, отличаются лишь процентные части.

Социальная помощь пенсионерам

Социальные выплаты пенсионерам в наступившем году также вырастут - ожидается, что пенсии будут проиндексированы. Пенсионеры, которым от 70 до 80 лет, вероятнее всего, получат прибавку к пенсии - от 300 до 570 грн в зависимости от стажа. Однако индексация пенсий не коснется тех украинцев, которые вышли на заслуженный отдых 3 года назад и позже - их выплаты вполне актуальны.

Социальная помощь пенсионерам без стажа также будет рассчитываться индивидуально. За основу берутся 2 показателя - прожиточный минимум для людей, которые не могут работать (3 261 грн) и среднемесячный доход семьи в расчете на 1 человека за предыдущие полгода. При этом важно понимать, что размер выплаты не может быть больше, чем установленный прожиточный минимум для имеющих возможность работать лиц - он составляет 3 028 грн по состоянию на 2025 год.

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