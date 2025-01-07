Минимальная зарплата в Украине была утверждена в прошлом году.

В этом году минимальная зарплата останется на прежнем уровне. Это решение уже было принято Кабмином на основании утвержденного парламентом государственного бюджета.

В целом в ближайшие годы не стоит ждать, что изменится минимальная зарплата - Украина решила заморозить уровень выплат до 2027 года. Соответствующая информация есть в бюджетной декларации.

Какая минимальная зарплата в Украине

Как известно, минимальная зарплата - это наименьший возможный уровень оплаты работы за месяц.

Видео дня

Какая сейчас минимальная зарплата в Украине? Она составляет восемь тысяч гривень, с почасовой ставкой на уровне 48 гривень.

Прожиточный минимум остается на уровне 3028 гривень. Для нетрудоспособных людей он меньше - 2 361 гривна, что даже не достигает уровня "минималки" на ребенка до шести лет - 2 563 гривны. Прожиточный минимум для лиц старше этого возраста и до их совершеннолетия составляет 3 196 гривень.

"Минималку" решили не повышать в этом году из-за тяжелой экономический ситуации в Украине на фоне продолжающейся войны против РФ. В рамках ограниченного бюджета, львиную долю средств направляют на оборону государства.

К тому же международные партнеры выступают за более строгие социальные расходы, поскольку это поможет макроэкономической стабильности Украины.

Ранее УНИАН рассказывал, какая минимальная пенсия в Украине 2025.

Вас также могут заинтересовать новости: