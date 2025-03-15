Узнайте, какая страна оказалась ближе всех к Украине по размеру минимальных пенсий.

В большинстве стран мира установлен минимальный размер пенсии для граждан, который должен покрывать необходимые пожилому человеку растраты. Ни для кого не секрет, что в Украине выжить только на минимальную пенсию практически невозможно. Так сложилось из-за войны, устаревшей пенсионной системы и других экономических причин.

В других странах мира действуют различные правила начисления выплат и нормы минимальной помощи. Важно заметить, что сам по себе размер пенсии не является показателем благополучия, ведь покупательная способность этих выплат может быть очень разной. Информация в нашей статье публикуется лишь для ознакомления и не призывает ни к каким выводам.

Какая минимальная пенсия в Украине 2025

Как известно, минимальная пенсия в Украине в 2025 году составляет 2361 гривну, что равняется примерно 52 евро (курс может меняться со временем). Такую социальную помощь получают люди без стажа работы.

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Минимальная пенсия в разных странах мира

В других странах помимо солидарной пенсионной системы, которая действует в Украине, есть и другие, например, накопительная, профессиональная, добровольная. Помимо помощи от государства, пожилые люди также могут рассчитывать на выплаты от работодателя, страховых компаний, инвестиционных фондов и пр.

Один из самых высоких размеров пенсий в Европе установлен в Швейцарии. Одинокий человек получит не менее 1300 евро в месяц при наличии необходимого стажа работы.

Минимальная пенсия в США может быть очень разной, поскольку начисляется по сложной системе "кредитов" и зависит от уровня зарплаты, стажа и возраста выхода на пенсию. Представители некоторых профессий, например, военные, пожарные и полицейские, могут стать пенсионерами досрочно. Если у человека есть минимальный стаж 11 лет и был низкий заработок, то ему назначается социальное пособие в размере 1093 доллара.

Довольно обеспеченными оказались пожилые люди во Франции - здесь пенсия не может быть ниже 893 евро в год, но только при наличии необходимого стажа.

Минимальная пенсия в Испаниисоставляет около 1000 евро в год для одиноких лиц старше 65 лет и около 1300 евро для тех, у кого есть супруга или супруг на иждивении.

Минимальная пенсия в Нидерландах предоставляется правительством тем, кто проживает или работает в стране от 15 лет до достижения пенсионного возраста (67 лет). На данный момент такое пособие составляет примерно 1254 евро на одинокого человека.

В Германии действует сложная пенсионная система с несколькими видами начислений, которые комбинируются друг с другом. Какая минимальная пенсия в Германии - зависит от стажа и зарплаты, но в среднем социальная помощь составляет 520 евро.

Несколько меньше получают пенсионеры стран Балтии. К примеру, минимальная пенсия в Латвии составляет 166 евро, в Эстонии - 372 евро, в Литве - 246 евро.

Что насчет соседних стран? В Румынии социальное пособие пенсионерам без минимального стажа составляет 230 евро, минимальная пенсия в Польше - 425 евро, в Словении - 500 евро, в Молдове- 150 евро.

Самой близкой страной к Украине по уровню минимальной пенсии оказалась Венгрия - тут минимальное пособие составляет всего 71 евро.

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