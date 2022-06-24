Роман Трохимец рассказал, что его приятно и неприятно удивило в столице.

Ситуация на линии фронта и нынешняя жизнь в Киеве - это совершенно разные миры и атмосфера.

Своими впечатлениями после возвращения в столицу поделился с "Апострофом" боец ССО "Азов" Роман "Брейк" Трохимец.

Боец подчеркнул, что радуется возвращению людей к нормальной жизни и считает это показателем того, что украинские защитники делают нужное дело.

"Приезжая сюда, я могу увидеть результат: мы деремся там, а люди продолжают жить нормальной жизнью здесь. В общем, это сильный диссонанс. Например, сегодня ночью я не мог заснуть, потому что на улице была тусовка. Люди выпивали, кричали, включали музыку. Чувство несправедливости присутствует, потому что все же остаются те люди, которым совершенно безразлично. Есть неприятные моменты, но это исключения. В основном, люди счастливы, и это дает мотивацию по возвращению назад драться еще упорнее за эти моменты счастья других людей", - рассказал он.

"Брейк" высказал убеждение, что люди обязаны жить нормальной жизнью, потому что пребывание в стрессе негативно влияет на психику.

"После победы нам нужно строить страну, должны быть люди, которые останутся адекватными, нормальными. У них не будет такого же посттравматического синдрома, как у военных. Потому что даже гражданский, просто сидящий месяцами дома и листающий ленту с ужасными новостями – у него "поедет крыша". Без этих развлечений, без этих моментов релакса и отдыха люди просто станут массово не очень нормальными - и это страшная проблема", - сказал он.

По словам Трохимца, подобную позицию поддерживают не все военнослужащие.

"Многие воины смотрят на ребят, которые здесь гуляют, визуально ничего не делают и не воюют - и это вызывает чувство несправедливости. Но я, например, очень рад, что люди продолжают жить, отдыхать. Нам нужно вернуться в город и страну, которая будет нормальной, а не израненной очень сильно войной", - пояснил боец.

На днях в Генштабе заявили, что в Украине все еще действует агентурная вражеская сеть. Недавно в Киеве задержали двух диверсантов, которые фотографировали объекты железнодорожной инфраструктуры и блокпосты.