На четырех пляжах Киева сейчас купаться запрещено.

Киевская городская военная администрация обнародовала перечень пляжей города и зон отдыха у воды, которые были обследованы специалистами на отсутствие взрывоопасных предметов и являются безопасными для посещения.

Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале КМВА.

"С начала проведения технического обследования мест отдыха у воды на территории Киева проверили 32 парка и сквера фактической площадью 252,92 га", – отметили в КМВА.

В частности, говорится в сообщении, на четырех пляжах Киева пока купаться запрещено. Это зона отдыха "Совская балка" (Соломенский район), "Озеро Голубое" (Подольский район), "Осокорки" и "Солнечный" (оба – Дарницкий район).

В то же время безопасными являются пляж "Галерный" в Голосеевском районе, а также пляжи "Молодежный", "Веселка", "Центральный", "Березняки", "Радуга", "Тельбин", "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Русановский канал", "Горбачиха" (все – в Днепровском районе). В Оболонском районе разрешено посещение пляжей озера "Вербное" и залива "Наталка", а также на прудах "Карачун" и "Городской", озера "Редикино" и пляжа "Пуща-Водица".

При этом в КМВА вновь напомнили, что в этом году официально купальный сезон в Киеве не открывают.