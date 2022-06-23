Арестованные личности фотографировали объекты железнодорожной инфраструктуры и блокпосты.

В Украине все еще действует агентурная вражеская сеть. Недавно в Киеве задержали двух диверсантов, которые фотографировали объекты железнодорожной инфраструктуры и блокпосты.

Этой информацией поделился заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 23 июня.

"В Киеве задержаны два гражданина Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержала женщина, у которой были фото блокпостов. В Днепровском районе задержан мужчина, подозреваемый в сотрудничестве с участниками российских регулярных соединений, подчиненных Министерству обороны РФ и другим силовым ведомствам РФ", — сообщил Громов.

По словам бригадного генерала, Россия не отказалась от своих планов по захвату Украины и срыву поставок вооружения. Однако Силы обороны продолжают слаженно действовать и обнаруживать вражеских агентов.

Напомним, 21 июня в СБУ рассказали, что под арест попали заведующий отделом секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП. Они были российскими агентами в правительстве.

А 20 июня Служба безопасности Украины задержала диверсанта с Ближнего Востока. Его задачей была подготовка взрывов на "Укрзализныце".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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