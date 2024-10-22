Данные о стаже работы важны для расчета пенсии.

Чтобы узнать свой страховой стаж в Украине, существует несколько удобных способов. Самые простые и доступные - через популярное приложение "Дія", через "Приват24" или в Пенсионном фонде.

Как узнать свой трудовой стаж в Украине - самые простые способы

Если вы хотите узнать свой стаж работы в Украине, это можно сделать через Пенсионный фонд и с помощью популярных онлайн-сервисов:

Как узнать свой стаж через "Дію". Для этого нужно зайти в приложение, выбрать раздел, связанный с государственными услугами ("Послуги" или "Мої документи") и найти информацию о своем страховом стаже. Приложение автоматически подтянет данные из реестра Пенсионного фонда Украины. Это быстро и удобно, так как все данные находятся в одном месте.,

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Как узнать свой стаж в Пенсионном фонде Украины. Для этого можно зарегистрироваться на официальном сайте фонда или посетить отделение лично. На сайте Пенсионного фонда вы сможете получить полную информацию о своем страховом и пенсионном стаже, а также о суммах, перечисленных в фонд.

Как узнать свой стаж через "Приват24". Откройте приложение, перейдите в раздел "Послуги" и выберите пункт "Запити в Пенсійний фонд". В этом разделе можно отправить запрос в Пенсионный фонд Украины для получения данных о страховом стаже. В форме запроса укажите ваш ИНН (идентификационный налоговый номер) и подтвердите отправку. Обычно система автоматически заполняет данные, но их может потребоваться подтвердить. После обработки запроса вы получите информацию о своем страховом стаже, которая будет включать все периоды работы и начисленные страховые взносы.

Данные о трудовом стаже важны для расчета пенсии, поэтому стоит регулярно проверять их актуальность.

Таким образом, для тех, кто интересуется, как узнать свой пенсионный стаж или трудовой стаж в Украине, есть несколько проверенных способов.

Напомним, ранее УНИАН писал, какая самая высокооплачиваемая удаленная работа в Украине.

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