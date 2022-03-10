Необязательно быть военным, чтобы внести свой вклад в победу. Каждый украинец может помочь нашей армии.

Украина уже больше двух недель героически противостоит армии РФ. Наши города бомбят, наших мирных людей убивают - но украинские войска дают достойный отпор врагу. Однако не только военные обеспечат победу нашей страны (а мы верим, что обязательно победим). Каждый украинец может сделать свой вклад. И пусть он будет совсем крошечным, но все вместе мы добьемся победы.

Пожертвуйте деньги

Любое денежное пожертвование важно, даже если это будет 50 гривен. Опасайтесь мошенников - жертвуйте деньги только на официальные счета.

Помощь ВСУ Украины через Национальный банк

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Получатель: Национальный банк Украины

Пожертвования через Монобанк

В разделе "Другие платежи" выберите "Благотворительность". Здесь можно пожертвовать любую сумму разным военным организациям.

Через Приват24

В разделе "Добро" можно пожертвовать деньги ВСУ или на гуманитарную помощь.

Фонд "Повернись живим"

Счет в Ощадбанке:

IBAN: UA223226690000026007300905964

ЕГРПОУ: 39696398

Получатель: Благотворительная Организация "Международный благотворительный фонд "Повернись живим"

Назначение платежа : Благотворительное пожертвование военнослужащим.

Счет в ПриватБанке:

IBAN: UA383052990000026005015017860

ЕГРПОУ: 39696398

Получатель: Благотворительная Организация "Международный благотворительный фонд "Вернись живым"

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование военнослужащим.

Дия

На главном экране выберите пункт "Помочь армии". Переслать также можно деньги из "ковидной тысячи" за вакцинацию.

Сдайте донорскую кровь

Ваша кровь может спасти жизнь солдатов или раненых мирных людей. Адрес пунктов крови своего города можно легко найти в интернете. Многие пункты сбора крови особенно нуждаются в донорах 4 группы крови.

Принесите вещи

Найдите в интернете адреса пунктов территориальной обороны или центров приема беженцев. Такие адреса также можно найти на объявлениях в городе. Солдатам и беженцам нужны многие вещи: одежда, нижнее и постельное белье, подушки и одеяла, средства гигиены, продукты питания, лекарства, батарейки, бронежилеты.

Заботьтесь о себе и родных

Лучшая помощь армии заключается в том, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. Уезжайте из опасного города, если есть такая возможность. Заклейте окна в доме и оборудуйте подвал. Соберите тревожный чемоданчик. Соблюдайте светомаскировку. Сообщайте о подозрительных людях и технике врага в чат-боты. Позаботьтесь о своих соседях, особенно пожилых людях.

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