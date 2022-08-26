В случае взрыва скотч на окне может спасти вашу квартиру или даже жизнь.

Многие украинские города сейчас находятся под обстрелами и авиаударами российской армии. Ударная волна от взрыва может разбить окна в доме. Осколки стекла могут ранить людей и животных.

Очень важно заранее подготовить жилье к возможным взрывам. Для этого окна можно проклеить скотчем или тканью - так они станут устойчивее к ударной волне.

Как заклеить окна скотчем

Заклейте окна скотчем крест-накрест и по периметру окна. Если окна большие - добавьте ещё горизонтальные полосы. Впоследствии снять клей от скотча с окон можно будет с помощью горячей воды.

Как заклеить окна тканью

Нарежьте ткань полосками и приготовьте мучной клейстер. Для этого полстакана муки нужно развести водой до консистенции жидкой сметаны и влить кипяток, помешивая смесь ложкой. С помощью клейстера ткань поклеить на окна крест-накрест.

Как заклеить окна газетами

Газета не так хорошо защищает окна, но если под рукой нет скотча, то этот способ пригодится. Газету нужно смазать с одной стороны влажным мылом и поклеить на окна.

Закрытые и открытые окна при взрыве: как безопаснее

Многих украинцев волнует вопрос: нужно ли открывать окна после сигнала воздушной тривоги, чтобы уберечь стекло. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что если окна будут закрыты при ударе, то стекло возьмет на себя взрывную волну и треснет. А если открыть окна, то окна уцелеют, но волна залетит в комнату и нанесет значительные разрушения.

Эксперт советует закрывать окна при сигнале воздушной тревоги и заклеить их. Тогда в случае взрыва рядом окна разобьются, но удержатся на скотче, и ущерб жилью будет меньше.

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