Военные со статусом УБД и их родные имеют право на получение льгот от государства.

Украинские воины в течение 11 лет защищают нашу страну от российских захватчиков. Их подвиг не остается без внимания - военные могут оформить статус УБД, который предусматривает ряд льгот. Речь идет о скидке на коммунальные услуги, бесплатном проезде в транспорте, санаторном лечении за счет государства и т.п.

В 2025 году оформить статус "участник боевых действий" военным будет проще, а льготы УБД могут получать даже их родные. Об этом эксклюзивно для УНИАН рассказал юрист Адвокатского объединения "Глоба и Глоба"Сергей Ланкин.

Как получить УБД в 2025 году

Как объяснил юрист в комментарии УНИАН, в Украине наконец цифровизовали процесс получения статуса УБД, и теперь это гораздо проще и быстрее сделать, чем, к примеру, полгода назад.

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Ранее большой проблемой было то, что все документы для получения статуса УБД рассматривали комиссии по соответствующим воинским частям ВСУ. Было очень много бюрократических трудностей, поскольку некоторые бумаги просто терялись, некоторые не доезжали, а некоторые "заворачивали" по каким-то формальным причинам.

Наконец такие проблемы устранили, и проблем с получением статуса УБД не должно быть. По словам Сергея Ланкина, в начале полномасштабной войны не было редкостью, что такой статус человек получал только через полтора-два года активного участия в боевых действиях. За это время некоторые защитники уже успевали получать травмы и группу инвалидности, а им только после этого приходило УБД. Поэтому цифровизация процесса - это очень важно.

Сейчас после возвращения военного с боевого задания в штабе при его воинской части в течение 5 дней вносят соответствующие данные в электронный реестр ветеранов войны. На основании этого потом подают документы на получение УБД. Теперь на оформление статуса в среднем требуется от одной до двух недель. Эти изменения заработали с июля 2024 года.

Что дает УБД в 2025 году

Как разобрался УНИАН, после получения удостоверения участника боевых действий военному нужно обратиться в Пенсионный фонд за назначением льгот. Это также можно сделать по почте или через "Дію". Для получения некоторых скидок, например, бесплатного проезда, достаточно лишь предъявить удостоверения.

Перечень скидок устанавливает Закон Украины "О статусе ветеранов войны". Для людей со статусом УБД льготы в 2025 году будут такими:

скидка 75% на оплату коммуналки, квартплату, топливо для дома;

бесплатный проезд в городском транспорте;

скидка 50% на междугородний проезд раз в год;

бесплатная юридическая помощь;

повышенная пенсия;

протезирование зубов бесплатно и без очереди;

бесплатные лекарства по рецепту врача;

бесплатные медобследования и диспансеризация;

оздоровление в санатории за счет государства;

обслуживание в аптеках и поликлиниках, а также госпитализация без очереди;

первоочередное зачисление в университет на бюджет;

выплаты в размере средней зарплаты при нетрудоспособности;

защита от сокращения на работе;

оплачиваемый отпуск 2 недели в год;

освобождение от уплаты налога на недвижимость, землю и судебный сбор.

Члены семей УБД также имеют право на льготы. К примеру, дети военных могут бесплатно учиться в университете и жить в общежитии, а также получать социальную стипендию.

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