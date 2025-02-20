Льготы для участников боевых действий и их семей / фото ua.depositphotos.com

Украинские военные уже 11 лет защищают незавимость нашей страны. В Украине действуют льготы для УБД и их ближайших родных, по которым можно получить значительную скидку на коммунальные услуги, лекарства, медицинское обслуживание. Дети УБД могут бесплатно учиться в университете и жить в общежитии.

Не все украинцы понимают, что означает термин "члены семьи УБД". Мы разобрались, кого включает это понятие и какие документы нужно собрать родным военных, чтобы воспользоваться заслуженными льготами. 

Кто входит в состав семьи участников боевых действий

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, льготами для УБД могут воспользоваться такие родственники военного:

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  • муж или жена;
  • несовершеннолетние дети;
  • совершеннолетние дети, если они не в браке и имеют инвалидность детства I или II группы, или инвалидность I группы;
  • родители, если они признаны нетрудоспособными;
  • лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД и проживают с ним;
  • лица, которые ухаживают за УБД с инвалидностью вследствие войны I группы, проживают с ним и не состоят в браке.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины ответили на популярный вопрос: какие льготы имеет жена участника боевых действий, если брак официально не заключен? Сожительницы УБД не считаются членами семьи и не получат льгот.

Получить льготы УБД для семьи можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда. Для этого нужно подать копии документов, которые подтверждают родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.

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