Украинские военные уже 11 лет защищают незавимость нашей страны. В Украине действуют льготы для УБД и их ближайших родных, по которым можно получить значительную скидку на коммунальные услуги, лекарства, медицинское обслуживание. Дети УБД могут бесплатно учиться в университете и жить в общежитии.
Не все украинцы понимают, что означает термин "члены семьи УБД". Мы разобрались, кого включает это понятие и какие документы нужно собрать родным военных, чтобы воспользоваться заслуженными льготами.
Кто входит в состав семьи участников боевых действий
Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, льготами для УБД могут воспользоваться такие родственники военного:
- муж или жена;
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети, если они не в браке и имеют инвалидность детства I или II группы, или инвалидность I группы;
- родители, если они признаны нетрудоспособными;
- лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД и проживают с ним;
- лица, которые ухаживают за УБД с инвалидностью вследствие войны I группы, проживают с ним и не состоят в браке.
В Национальной ассоциации адвокатов Украины ответили на популярный вопрос: какие льготы имеет жена участника боевых действий, если брак официально не заключен? Сожительницы УБД не считаются членами семьи и не получат льгот.
Получить льготы УБД для семьи можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда. Для этого нужно подать копии документов, которые подтверждают родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.