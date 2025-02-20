Члены семьи УБД могут претендовать на льготы - мы разобрались, кого включает этот термин.

Украинские военные уже 11 лет защищают незавимость нашей страны. В Украине действуют льготы для УБД и их ближайших родных, по которым можно получить значительную скидку на коммунальные услуги, лекарства, медицинское обслуживание. Дети УБД могут бесплатно учиться в университете и жить в общежитии.

Не все украинцы понимают, что означает термин "члены семьи УБД". Мы разобрались, кого включает это понятие и какие документы нужно собрать родным военных, чтобы воспользоваться заслуженными льготами.

Кто входит в состав семьи участников боевых действий

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины, льготами для УБД могут воспользоваться такие родственники военного:

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муж или жена;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети, если они не в браке и имеют инвалидность детства I или II группы, или инвалидность I группы;

родители, если они признаны нетрудоспособными;

лица, которые находятся под опекой или попечительством УБД и проживают с ним;

лица, которые ухаживают за УБД с инвалидностью вследствие войны I группы, проживают с ним и не состоят в браке.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины ответили на популярный вопрос: какие льготы имеет жена участника боевых действий, если брак официально не заключен? Сожительницы УБД не считаются членами семьи и не получат льгот.

Получить льготы УБД для семьи можно в ближайшем отделении Пенсионного фонда. Для этого нужно подать копии документов, которые подтверждают родственную связь заявителя с УБД и его право на получение льгот.

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