Он говорит, что воды в охлаждающих бассейнах будет достаточно еще на 4-5 недель.

Именно из Каховского водохранилища получала воду Запорожская атомная станция. Вода она была нужна для охлаждающих резервуаров, чтобы реакторы не перегревались после подрыва ГЭС.

Каховское водохранилище фактически перестало существовать, соответственно, количество воды в охлаждающих бассейнах атомной станции уменьшилось. Поэтому журналисты "Сніданку з 1+1" попытались выяснить, угрожает ли нам второй Чернобыль из-за теракта на Каховском водохранилище.

Если коротко, то нет, говорится в сюжете. Во-первых, воды в охлаждающих бассейнах будет достаточно еще на 4-5 недель. Кроме того, как объясняет эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский, Каховское водохранилище не единственный источник воды для охлаждения ЗАЭС, ведь качать воду могут мобильные насосные установки, которые есть на станции.

"Подпитывать бассейн-охладитель можно из других источников или, собственно, из Днепра. Скажем, временными трубопроводами. То есть это проблема, которая решается. В этих бассейнах достаточно воды, и в целом эта вода нужна при работе станции на мощности. Сейчас эти все энергоблоки остановлены", - говорит Литвинский.

Отмечается, что все риски предусмотрели еще на этапе строительства электростанции: последний рубеж - это использование подземных скважин питьевой воды, для чего на Запорожской атомной электростанции также есть ресурсы.

Да и сейчас воды для охлаждения реакторов ЗАЭС надо гораздо меньше, ведь энергоблоки остановлены с сентября 2022 года.

Ситуация на Запорожской АЭС после подрыва Каховской ГЭС

6 июня 2023 года Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, создав угрозу для безопасности на Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения системы ЗАЭС.

В МАГАТЭ заявляли, что ЗАЭС может оставаться без воды для охлаждения реакторов в течение нескольких недель.

9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение вывести в "холодный останов" энергоблок № 5 ЗАЭС. Но пока этого не сделано.

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