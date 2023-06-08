Ролик обнародовали спасатели.

Каховскую ГЭС и затопленные села после ее подрыва россиянами показали с высоты птичьего полета. Снятое дроном видео опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Так выглядит сейчас Каховская ГЭС и затопленные села рядом. Россия заплатит за свои преступления!" - говорится в подписи к видео.

Каховская ГЭС и затопленные села с высоты - видео

Теракт РФ на Каховской ГЭС - подробности

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, чем уничтожили станцию и Каховское водохранилище.

Известно, что в зоне подтопления находятся около 80 населенных пунктов.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Сразу после подрыва дамбы президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что россияне подорвали дамбу дистанционно. Есть доказательства того, как они перемещали взрывчатку и технику для осуществления именно такого порыва.

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