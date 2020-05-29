Изнасилование девушки копами в Кагарлыке: ключевой свидетель по делу дал показания (видео)

Мужчина рассказал, что привез девушку в отделение, ждал ее пять часов, потом надоело, и он вернулся в село.

В Кагарлыке впервые нарушил тишину ключевой свидетель. Именно он в субботу привез потерпевшую в участок, а сегодня уже дал показания ГБР.

Читайте такжеДело насильников-полицейских из Кагарлыка рассмотрят на заседании профильному комитета РадыОб этом говорится в сюжете ТСН.

По его словам, он встречался с девушкой, которую изнасиловали полицейские. И хорошо знал одного из них – Николая Кузива.

Мужчина рассказывает, что привез девушку в отделение, ждал ее пять часов, потом надоело, и он вернулся в село. В четыре утра она ему позвонила и попросила забрать. Михаил говорит – заметил следы издевательств, но при этом защищает полицейских.

Сама пострадавшая сейчас на психологической реабилитации.

Ранее УНИАН сообщал, что 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестацию всего личного состава отделения.

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