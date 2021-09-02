Правительство поддержало предложения уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой касательно реализации права на гражданство детей, находящихся под стражей.

Правительство предоставило право детям, содержащимся под стражей, оформлять паспорта.

Об этом информирует телеграмм-канал омбудсмена.

"Отныне дети, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины во время пребывания в соответствующих учреждениях. Такие изменения 1 сентября 2021 года принял Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что омбудсменом неоднократно подчеркивалась необходимость урегулирования вопроса оформления паспорта гражданина Украины для лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности детей, которые находятся в СИЗО.

До принятия указанных изменений администрация СИЗО не имела полномочий по содействию в оформлении им паспортов гражданина Украины.

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"Отсутствие паспорта препятствовало реализации права на образование и социальную помощь", - отметила уполномоченный.

Денисова убеждена, что после принятия правительством соответствующего решения препятствия в реализации прав детей на гражданство Украины будут устранены.

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Автор: Инна Андалицкая