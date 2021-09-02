Правительство предоставило право детям, содержащимся под стражей, оформлять паспорта.
Об этом информирует телеграмм-канал омбудсмена.
"Отныне дети, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность оформить паспорт гражданина Украины во время пребывания в соответствующих учреждениях. Такие изменения 1 сентября 2021 года принял Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что омбудсменом неоднократно подчеркивалась необходимость урегулирования вопроса оформления паспорта гражданина Украины для лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в частности детей, которые находятся в СИЗО.
До принятия указанных изменений администрация СИЗО не имела полномочий по содействию в оформлении им паспортов гражданина Украины.
Читайте такжеВ Минюсте рассказали, кем и как давно у них работает пожизненно осужденная сотрудница
"Отсутствие паспорта препятствовало реализации права на образование и социальную помощь", - отметила уполномоченный.
Денисова убеждена, что после принятия правительством соответствующего решения препятствия в реализации прав детей на гражданство Украины будут устранены.