Законопроектом правительства предлагается установить компенсационные меры в случае ненадлежащих условий содержания под стражей.

Кабинет министров одобрил проект закона о восстановлении прав осужденных в связи с ненадлежащими условиями содержания под стражей. Документ позволит сокращать осужденным сроки заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс о мерах, направленных на восстановление прав осужденных и лиц, заключенных под стражу, в связи с ненадлежащими условиями содержания" согласован на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается установить компенсационные меры в случае ненадлежащих условий содержания под стражей.

В случае установления такого факта предполагается, что "срок наказания, после которого может быть применено условно-досрочное освобождение может быть сокращен на срок, в течение которого лицо держали в ненадлежащих условиях (изменения в статью 81 УК)".

В марте министр юстиции Денис Малюська показал снимки одной из камер киевского СИЗО – на них запечатлен интерьер до и после ремонта.

На снимках Малюськи можно видеть, что камера на 20 человек находилась в абсолютно аварийном состоянии. Пользователи в комментариях выражали недоумение по поводу того, что там действительно жили люди.

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Автор: Леся Лещенко