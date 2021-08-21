В частности, изменения касаются помилования осужденных за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.

Президент Владимир Зеленский изменил положение о порядке помилования в Украине.

Об этом говорится в указе главы государства №373/2021, который был подписан 20 августа. Указ вступает в силу со дня его опубликования

Изменения касаются помилования осужденных за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения. Такие лица могут быть освобождены от отбывания наказания в порядке помилования после фактического отбытия ими сроков, установленных ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса Украины.

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Указ также предусматривает, что ходатайство о помиловании члены комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченный по правам человека и советники-уполномоченные президента по правам ребенка и по вопросам безбарьерности подают непосредственно в Офис президента. "К такому ходатайству приобщаются любые документы, имеющие значение для применения помилования", - говорится в тексте указа.

Также, отныне заседание комиссии по помилованию можно проводить дистанционно в режиме видеоконференции при наличии технических средств.

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Автор: Александр Топчий