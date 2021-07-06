Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов является стандартной процедурой, к которой прибегают в других странах.

ВОЗ начала в Украине тренинги по вакцинации от коронавируса для преподавателей медицинских университетов.

Целью тренингов является привлечение студентов-медиков старших курсов и интернов к вакцинации, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ подчеркнули, что это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения к концу 2021 года.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов.

"Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут делать прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись", - сказал Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов является стандартной процедурой, к которой прибегают в других странах.

"Пандемия серьезно ударила по системе здравоохранения в каждой стране, поскольку имеющиеся в системе здравоохранения ресурсы сейчас работают для противодействия пандемии, включая вакцинацию от COVID-19. Соответственно, становится все меньше потенциала для других функций системы здравоохранения... Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять лишь ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы учим, как делать прививку от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", - сказал Хабихт.

"Объем и программа тренинга охватывают все вакцины, которые используются в Украине, в том числе те, что могут поступить в страну в ближайшее время, как вакцина Moderna mRNA-1273", - добавили в ВОЗ.

Читайте такжеСША обещают содействовать Украине в поставках вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса в Украине

В июле ожидается поставка в Украину 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna в рамках инициативы COVAX.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий