В Европе каждый третий житель уже вакцинировался от SARS-CoV-2, по крайней мере, одной дозой.

В Украине темпы вакцинации от COVID-19 в десять раз более медленные, чем в среднем в странах Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил во время онлайн-презентации результатов анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения заболевания COVID-19.

По словам Ганиченко, вакцинация от SARS-CoV-2 в мире ускорилась, и уже 787 млн ​​человек вакцинированы, по крайней мере, одной дозой.

"Это плюс 62 млн человек за последнюю неделю, и уже 10% всего населения мира вакцинировано, по крайней мере, одной дозой. То есть каждый десятый человек в мире уже вакцинирован одной дозой. Это очень неплохой показатель, особенно, если сравнивать с Украиной, в которой по состоянию на настоящее время этот показатель составляет 2,6% (население Украины вакцинировано, по крайней мере, одной дозой - УНИАН), то есть в четыре раза меньше, чем в среднем в мире", - отметил он.

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Аналитик отметил, что в Европе каждый третий житель уже вакцинировался от SARS-CoV-2, по крайней мере, одной дозой.

"Ситуация в Украине по скорости вакцинации неизменна. В последнюю неделю темпы еще немного упали. Однако этот уровень остается примерно одинаковым, после того, как медицинская система Украины показала способность вакцинировать 70 тыс. человек в сутки, после этого этот уровень упал до апрельского плато - 10-12 тыс. прививок в сутки", - сказал Ганиченко.

Он отметил, что темпы вакцинации в Украине сейчас есть в 10 раз более медленные, чем в среднем в Европе.

"Почему у нас такой низкий уровень вакцинации? Основная причина - это нехватка вакцин. На прошлой неделе мы говорили о том, что только 15% всех завезенных вакцин в Украине остались. Сейчас ситуация намного улучшилась. За последнюю неделю Украина получила столько же вакцин, сколько получила за все время прививочной кампании в Украине до этого", - добавил он.

По словам Ганиченко, это должно ускорить темпы вакцинации, начиная с июня.

"Мы ожидаем, что темпы вакцинации могут ощутимо вырасти в ближайшее время. В Украине имеющихся вакцин столько же, сколько введено доз за все время кампании по вакцинации: 1 млн доз вакцин был введен и примерно 1 млн еще остается", - подытожил аналитик.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX, и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

По состоянию на 26 мая в Украине полный курс вакцинации от коронавируса (две дозы вакцины) прошли 107524 человека. С начала вакцинации привито 992191 человек, из них получили 1 дозу - 992189 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 107524 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1099713 прививок.

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Автор: Константин Гончаров