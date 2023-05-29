После всех этапов рассмотрения и согласований документ передадут президенту.

Министерство Обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении украинцами военной службы в ВСУ, чтобы нормы соответствовали стандартам кадрового менеджмента НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, ожидаются следующие изменения:

будут четко разграничены и регулируемые нормы прохождения службы в мирное время и в особый период;

военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям;

будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании;

назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу;

будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;

лица, чьи кандидатуры дважды отклонялись от повышения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

Отмечается, что после разработки и согласования документ передадут на рассмотрение Кабмина. Затем проект изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ" подадут главе государства для введения в действие указом президента Украины.

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Переход ВСУ на стандарты НАТО

В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал закон о введение новых званий по стандартам НАТО для сержантского и старшинского состава

В июле 2022 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО.

Уже в сентябре того же года Украине подала заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке.

В январе 2023 года стало известно, что в Вооруженных силах Украины будет вводиться гибкая, но унифицированная система меню по образцу НАТО.

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