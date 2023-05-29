Министерство Обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении украинцами военной службы в ВСУ, чтобы нормы соответствовали стандартам кадрового менеджмента НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, ожидаются следующие изменения:
- будут четко разграничены и регулируемые нормы прохождения службы в мирное время и в особый период;
- военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям;
- будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании;
- назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу;
- будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта;
- лица, чьи кандидатуры дважды отклонялись от повышения по службе, будут рекомендованы к увольнению.
Отмечается, что после разработки и согласования документ передадут на рассмотрение Кабмина. Затем проект изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ" подадут главе государства для введения в действие указом президента Украины.
Переход ВСУ на стандарты НАТО
В 2019 году президент Владимир Зеленский подписал закон о введение новых званий по стандартам НАТО для сержантского и старшинского состава
В июле 2022 года Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО.
Уже в сентябре того же года Украине подала заявку на вступление в Альянс в ускоренном порядке.
В январе 2023 года стало известно, что в Вооруженных силах Украины будет вводиться гибкая, но унифицированная система меню по образцу НАТО.