Зеленский подписал закон о введении новых званий по стандартам НАТО для сержантского и старшинского состава

Законом повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении подчиненного личного состава и выполнение ими задач по назначению.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО.

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Об этом свидетельствует информация, размещенная в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 17 октября. За это решение проголосовали 278 народных депутатов.

Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что закон направлен "на усовершенствование законодательства Украины по вопросам воинской обязанности".

По ее словам, законом вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, соответствующие стандартам НАТО.

Как сказала Безуглая, законом повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению.

Она отметила, что законом созданы дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, способствующие переходу Вооруженных сил на профессиональную основу.

Среди прочего, законом предусмотрено изменить название "полк" на "бригаду" и, соответственно, командир полка будет командиром бригады.

При обращении к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово "господин (госпожа)".

Документом устанавливаются такие армейские воинские звания: рекрут, солдат, старший солдат в рядовом составе; младший сержант, сержант в младшем сержантском и старшинском составе; старший сержант, первый сержант, штаб-сержант в старшем сержантском и старшинском составе; мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант в высшем сержантском и старшинском составе; младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан в младшем офицерском составе; майор, подполковник, полковник в старшем офицерском составе; генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии Украины в высшем офицерском составе.

Также устанавливаются такие корабельные воинские звания: рекрут, матрос, старший матрос в рядовом составе; старшина 2 статьи, старшина 1 статьи в младшем сержантском и старшинском составе; главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина в старшем сержантском и старшинском составе; мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина в высшем сержантском и старшинском составе; младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант в младшем офицерском составе; капитан 3 ранга, капитан 2 ранга, капитан 1 ранга в старшем офицерском составе; контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал в высшем офицерском составе.