По словам секретаря СНБО, в Европе почти закончились снаряды советского образца калибров 152 мм и 122 мм.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона 18 июля, отвечая за вопрос, Можно ли надеяться на то, что после встречи "Рамштайн-4", Украине начнут оказывать снаряды дальнего действия до 300 км.

"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь 155 Калибр, другие калибры НАТО. Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности (снаряды–УНИАН), в ближайшее время появятся на территории нашей страны", - акцентировал Данилов.

Он отметил, что ранее использовались снаряды советских калибров, которые почти закончились в Европе.

"Есть снаряды советского образца, которые были, так называемые 152 и 122 калибр. С учетом того, что война длится долгий период времени, большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152 и 122 калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что благодаря поставкам оружия в достаточном количестве, уже можно сказать о достижении паритета с армией РФ в отношении некоторых позиций.

"На сегодняшний день мы действительно имеем совсем другую ситуацию, которая была еще месяцы назад. Сейчас, благодаря тому что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенной позиции", - сказал Данилов.

В то же время он отметил, что этого вооружения все же недостаточно для достижения преимущества в пользу украинской стороны и скорейшего завершения войны победой Украины поэтому, большие надежды возлагаются на встречу "Рамштайн-4", которая состоится в ближайшие дни и где будет обсуждаться вопрос увеличения поставок вооружения.

Секретарь СНБО отметил, что потребности Украины в необходимом вооружении, уже частично начинают удовлетворяться .

"Еще раз подчеркиваю, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было в марте, в апреле месяце, даже то, что было в мае месяце...Главное, чтобы не останавливались те самолеты, которые каждый день садятся в ближайшую страну-члена НАТО, которая есть у нашей границы. Работа продолжается там 24 часа в сутки. Нам надо благодарить наших партнеров, что они не останавливают этот процесс и благодаря нашему президенту, благодаря МИД и Минобороны. Все работают на то, чтобы оружие у нас было и оно было современное", - акцентировал Данилов.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

15 июня состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-3"), возглавляемая США. Тогда стало известно, что Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня с управляемыми снарядами. Словакия выделит Украине вертолеты серии "Ми", а Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. Также США сообщили о передаче реактивных систем залпового огня HIMARS.

18 июля министр обороны Украины отметил, что Министр обороны США сообщил "хорошие новости" перед встречей "Рамштайн-4".

Очередная встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4") состоится 20 июля.

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