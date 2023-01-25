Министр признает, что есть ошибки в документах по закупкам, а в СБУ обратился не для преследования журналистов, а из-за утечки информации из министерства.

Министр обороны Украины Алексей Резников поддерживает инициативу, чтобы сделать часть оборонных закупок открытыми. Об этом он написал в Facebook, рассказывая о своих встречах с депутатами на заседаниях двух парламентских комитетов, где речь шла о возможных злоупотреблениях при закупке услуг питания для Вооруженных сил Украины.

"Этот подход полностью соответствует моему видению", - отметил он. При этом министр добавил, что совместно с комитетами будет найден формат, который будет гарантировать безопасность поставщиков и сохранит "чувствительную информацию о ВСУ".

Резников считает медиа и общественные организации, разоблачающие коррупцию, союзниками Минобороны.

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"Я могу не соглашаться с выводами или трактовкой отдельных журналистов, но их работу я уважаю. При этом является абсолютно недопустимым, чтобы в публичном пространстве свободно распространялись документы оборонного ведомства. Но это вопрос прежде всего к должностным лицам Минобороны и ВСУ", - сказал он.

Резников подчеркнул, что обращался в СБУ не по поводу деятельности журналистов, а по поводу утечки информации из министерства.

Глава Минобороны отметил, что уже введена НАТОвская логистическая программа Logfas и разработанное западными партнерами ПО "Каравай" для формирования прозрачным способом нужд Вооруженных сил Украины. По его словам, важно, чтобы был высокий уровень доверия с партнерами Украины, потому что от этого зависят, в том числе, поставки оружия и общая устойчивость нашей обороны.

Комментируя информацию в СМИ относительно закупочных цен для армии, Резников отметил, что "яиц по 17 грн за штуку в контрактах Минобороны не существует". "По такой цене закупки не осуществлялись и не планировались", - добавил он.

Министр сообщил, что рассказал народным депутатам о сделках с поставщиками и "ошибках в этих документах, которые были найдены в конце декабря". "В результате была начата детальная проверка, а сами сделки не были зарегистрированы в Госказначействе. То есть юридическая процедура по ним была остановлена", - добавил он.

Резников отметил, что одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе - уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий.

Министр сообщил, что для уточнения отдельных ценовых параметров в соглашениях заказана экспертиза Специализированного государственного института Министерства юстиции Украины. "В течение этой недели мы планируем зарегистрировать уточненные соглашения в Государственном казначействе", - добавил он.

Резников рассказал, что сейчас в системе каталога для питания в армии есть выбор из 409 позиций, из которых начпроды воинских частей формируют для бойцов рацион с энергетической ценностью 3 500 калорий в сутки. "Это одновременно и шаг вперед, и новые риски. Ведь только курятины в каталоге 7 наименований, что предполагает разные цены", - добавил он.

Резников рассказал, что количество жалоб на качество питания незначительно, разве что "на отсутствие некоторых экзотических фруктов".

Министр отметил, что первым вызовом в сфере обеспечения питания ВСУ была ликвидация монополии. "Эта задача решена, несмотря на сопротивление. Если в 2021 году многомиллиардный рынок питания военнослужащих ВСУ де-факто контролировала одна компания, то в 2022 году поставщиков уже было шесть. На 2023 год из 14 компаний, с которыми велись переговоры, заключены контракты с 8. Это делает систему обеспечения ВСУ более стойкой", - сказал он.

Скандал с закупкой продовольствия для ВСУ - что известно

21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки была создана "фирма-прокладка".

Издание утверждало, что располагает соглашением Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ. В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его. Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

На данный момент питание военных осуществляется по контрактам прошлого года.

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