В «Метинвест Политехника» намерены сосредоточиться на подготовке не просто инженеров, а специалистов, способных управлять сложными автоматизированными системами промышленности.

Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков рассказал, чем будет отличаться новый горно-металлургический университет «Метинвест Политехника» в Мариуполе от уже существующих в Украине высших технических учебных заведений.

Как пишет «Обозреватель», среди преимуществ нового ВУЗа, инвестором которого стала группа компаний, глава «Метинвеста» назвал современные программы обучения от лучших преподавателей Украины, высокотехнологичную лабораторную базу и симбиоз теории и практики.

«У нас будет один из лучших преподавательских составов в Украине. На сегодня у нас уже работают 18 кандидатов в доктора, 11 докторов наук, которые работают над программами образования. Которые именно фокусируются на том, что сегодня важно в промышленности, что сегодня важно в автоматизации, что сегодня важно, в том числе, и в таких сферах, как охрана труда, как экология. Это первое, что будет его, я надеюсь, будет отличать выгодно от других вузов в нашей стране», – отметил Рыженков.

При этом он акцентировал внимание на новом для украинской системы высшего технического образования подходе к организации обучения, предусматривающем совмещение теории с практикой.

«ВУЗ будет привязан к промышленной компании, которая готова все наработки применять на практике тут же у себя на предприятии… Более того, мы планируем делать дуальное образование, когда на третьем курсе уже студенты смогут половину времени учиться в университете, половину времени работать на предприятии. И к тому времени, когда они будут выходить уже бакалаврами, они уже будут готовыми специалистами, которым не нужно будет проходить путь молодого специалиста на предприятии, они могут сразу идти уже в инженерные должности», – сказал Рыженков.

Гендиректор «Метинвеста» также рассказал, что к разработке лабораторной базы нового ВУЗа будут привлечены такие мировые корпорации как Siemens, Schneider Electric, Honeywell и Microsoft.

«В перспективе вообще университет должен стать основой для научно-исследовательского центра, который бы был готов новые разработки осуществлять в промышленной автоматизации и вообще в промышленности… ІТ-архитектуру самого университета и всех образовательных программ разрабатывает компания Microsoft. Это для них тоже достаточно интересный проект, и они все свои новые технологии в сфере обучения, в сфере образования намерены применить в нашем университете. Это наш совместный с ними проект, я думаю, это тоже даст определенный импульс качеству преподавания и онлайн-ориентированности, если можно так выразиться, в современности этого университета», – подчеркнул Рыженков.

При этом он рассказал, почему местом расположения нового учебного заведения выбрали Мариуполь в Донецкой области.

«Мы выбрали Мариуполь – город металлургов на сегодня. Нам кажется, что это тоже даст свой толчок, в том числе, и к развитию города Мариуполя как образовательного центра, как научного центра, а не только, как центра металлургии», – заявил Рыженков.

Также в «Метинвесте» уверены, что создание подобного технического ВУЗа нового поколения даст позитивный толчок развитию всей горно-металлургической промышленности.

«Сегодня в индустрии нам не нужны просто инженеры, нам нужны люди, которые понимают, как управлять сложными автоматизированными системами промышленности. То есть нам нужны не металлурги, нам нужны не горняки – нам нужны айтишники с очень хорошим знанием металлургии, с очень хорошим знанием горного дела. Это именно то, что будет предлагать наш университет совместно с мировыми лидерами в направлении автоматизации», – резюмировал Рыженков.

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Автор: Иван Бойко