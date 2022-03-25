Активисты интересовались публикацией кремлевских фейков Шарием.

Украинские активисты нашли подозреваемого в госизмене Украины блогера Анатолия Шария в Испании.

Это подтвердил сам Шарий в Telegram.

Активисты интересовались публикацией кремлевских фейков Шарием. Однако тот это отрицал. Вскоре между ними произошел спор.

Рядом с Шарием стояли его жена Ольга и мужчина спортивного телосложения, который пытался разнять толпу.

Сам блогер из-за спины испанца предпринимал несколько попыток влезть в драку. А в итоге жестко пихнул женщину, что была в группе протестующих. Получила и жена Шария Ольга.

В январе Литва окончательно отменила Шарию право в политическом убежище, которое он получил в 2012 году из-за якобы преследования со стороны режима Януковича.

Шарий утверждал, что проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него возбудили ряд сфабрикованных дел.

Этому предшествовал конфликт Шария в киевском McDonald's, в ходе которого журналист выстрелил в посетителя. Полиция тогда открыла дело по статье о покушении на жизнь человека.

Новое дело против Шария

В феврале 2021 года украинские правоохранители сообщили Анатолию Шарию подозрение в госизмене. Блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере, уточнили в СБУ.

Позже против Шария открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинациях при финансировании его партии. Тещу блогера, в свою очередь, подозревают в подделке документов о "покупке" политической силы "Партия Шария" и избрании ее "руководителей".

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