В спецслужбе говорят, что подозрение вручили одной из руководительниц "Партии Шария".

Служба безопасности Украины сообщает об объявлении подозрения одной из руководительниц "Партии Шария". Ее подозревают в подделке документов о "покупке" этой политической силы и избрании ее руководителей.

Об этом вечером в пятницу сообщил пресс-центр СБУ.

В частности, в спецслужбе заявили, что имеют аргументированные доказательства причастности женщины к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в "партию Шария". Там также утверждают, что она фальсифицировала протоколы заседаний партии, что позволило "избрать нужных руководителей".

Там также напомнили, что лицо, на которое зарегистрирована партия - Виктор Шарий - ранее заявил, что не имеет отношения к деятельности партии и лишь согласился на использование в ее названии его фамилии. Сделал он это за $500.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. СБУ продолжает следствие и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

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Как сообщила в своем Телеграм-канале жена пророссийского блогера Анатолия Шария Ольга, подозрение получила ее мать. Это также подтвердил и сам Шарий, заявив, что это сделали четверо сотрудников СБУ. Во всем этом он обвинил президента Владимира Зеленского.

Напомним, в феврале СБУ объявила о подозрении в совершении госизмены самому Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Автор: Виолетта Орлова