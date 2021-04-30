По информации журналистов, мужчины въехали в Молдову под вымышленными именами незадолго до похищения.

Пятеро украинцев могут быть причастны к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в Кишиневе 3 апреля. Вероятно, они въехали в Молдову под вымышленными именами.

Об этом говорится в совместном материале расследователей молдавского RiSE Moldova и украинского агентства "Слідство.Інфо".

Журналисты проанализировали данные более 20 граждан Украины, которые попали под пристальное внимание молдавского следствия в связи с похищением Чауса. Ранее они уже сообщали об одном гражданине Украины, который, вероятно, связан с украинскими спецслужбами и приезжал в Молдову по паспорту прикрытия. Теперь расследователи утверждают, что смогли обнаружить еще четверых.

"В группу тех, кто мог участвовать в похищении Чауса, входили еще четыре человека, которые брали для въезда на территорию Республики Молдова документы на несуществующие идентичности (вероятно, паспорта прикрытия). ... Скорее всего, все четверо мужчин приезжали в Молдову под вымышленными именами. Проще говоря, по паспортам прикрытия, которые используют, как правило, спецслужбы для спецопераций", - отмечается в материале.

Источники в правоохранительных органах Украины сообщили RISE Moldova, что в реестре налогоплательщиков Украины нет, в частности, граждан с именами Алексей Нечаев и Алексей Сотников, родившихся в даты, указанные в их паспортах, по которым мужчины пересекли молдавскую границу.

Читайте такжеПоявилось видео похищения украинского судьи-беглеца Чауса в МолдовеКроме того, паспорт Нечаева, выданный якобы в 2016 году, когда тому было 28 лет, является первым заграничным документом, когда-либо оформленным на его имя, а в украинских реестрах нет информации об органе, который выдал удостоверение личности на имя Алексея Сотникова.

Киевские адреса, где прописаны Нечаев и Сотников оказались жилым районом хрущевской застройки, однако по указанным адресам журналистам не удалось найти мужчин.

Расследователей также насторожили еще два украинца - с именами Сергей Гончар и Андрей Бородинов. Идентифицировать ни одного человека с теми же данными, что были указаны в паспортах, предъявленных ими на границе, не удалось. При этом Бородинов сделал свое удостоверение личности за неделю до приезда в Республику Молдова, а Гончар свой загранпаспорт получил примерно за месяц до поездки в Кишинев.

Журналисты смогли найти людей, похожих на тех, кто представился Нечаевым, Сотниковым, Бородиновым и Гончаром, однако установить их истинные личности не удалось.

Похищение экс-судьи Чауса в Молдове

3 апреля стало известно, что группа вооруженных мужчин похитила в центре Кишинева бывшего украинского судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве.

По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи.

Впоследствии журналисты сообщили, что смогли идентифицировать одного гражданина Украины, который прибыл в Кишинев незадолго до похищения Чауса по поддельному паспорту на имя Эдуарда Ставицкого . Вероятно, им был Андрей Куценко и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев.

. Вероятно, им был и он приезжал в Молдову в составе другой группы украинцев. Расследователи отмечают, что мужчина может быть связан с украинскими спецслужбами, а именно - с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

При этом представитель ГУР Украины в комментарии журналистам категорически отрицал связь Минобороны с похищением бывшего украинского судьи.

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Автор: Катерина Комолова