Украина , по словам Грицака, смотрит только вперед. В отличие от России.

Россия своими действиями сегодня напоминает "акулу в пруду" - мощности большие, а пруд маленький. Поэтому существует угроза "экспорта хаоса" за его пределы.

Такое мнение высказал известный украинский историк Ярослав Грицак в интервью "Апострофу".

"Вот какая разница между Украиной и Россией? Россия напоминает внедорожник, огромный и могучий, который на полной скорости мчится по болоту. И это болото полностью закрыло ему переднее стекло, он ничего не видит. У России нет будущего, потому что их видение будущего - это золотой век, которого никогда не было. Третий Рим и все такое", - говорит историк.

Украина, по словам Грицака, в отличие от РФ, смотрит только вперед.

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"Беда России заключается в чем? В России общество никогда не эмансипировалось от государства. Каждый раз, когда приходит какая-то группа и хочет эмансипировать общество, они говорят: "Мы не хотим". В Украине этого нет, мы знаем, как мы относимся к государству. Мы любим ее обманывать, так же, как она обманывает нас. То есть этого чувства святости или некой великой миссии нет. Наше преимущество в том, что мы не имеем "золотого века", нам некуда оглядываться", - говорит он.

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Автор: Юрий Годован