Приговор суда первой инстанции отменен.

Апелляционный суд сербского города Ниш вернул на новое рассмотрение дело дело экс-генерала СБУ Андрея Наумова об отмывании средств.

"Апелляционный суд в Ниш отменил приговор первой инстанции, которым гражданина Украины Андрея Наумова приговорили к одному году лишения свободы за отмывание денег", - пишет издание Radio Slobodna Evropa.

Как заявили в Апелляционном суде, дело вернули в Высший суд города Ниш для принятия нового решения.

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Отмечается, приговор Наумову был вынесен Высшим судом Нишу 29 сентября 2023 года. В то же время суд отказал Украине в экстрадиции бывшего генерала СБУ.

3 января этого года Наумов вышел на свободу, но суд запретил ему покидать Сербию. Своей вины он не признает.

Дело Наумова - что известно

Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова арестовали 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию. Тогда в его машине нашли более 600 тысяч евро и 125 тысяч долларов наличными, а также бриллианты. Правоохранители предположили, что деньги и ценные камни "вероятно, происходят от преступной деятельности".

В Украине Наумов является фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Здесь ему объявили два подозрения: "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн грн. из Украины Наумов выехал за считанные часы до полномасштабного вторжения России.

1 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

А 29 сентября прошлого года суд в Сербии осудил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова до одного года лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Адвокат Наумова Милан Петрович заявил, что сторона защиты будет обжаловать это решение.

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