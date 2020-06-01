Изнасилование женщины копами в Кагарлыке: количество подозреваемых может увеличиться

По словам председателя профильного парламентского комитета, полицейские даже не скрывали следы преступления, поскольку были уверены в безнаказанности.

В деле об избиении и изнасиловании женщины в полиции Кагарлыка количество подозреваемых может увеличиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский после заседания комитета с участием руководителей Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

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«В ближайшее время однозначно перечень подозреваемых по этому делу расширится: там не только два человека ...» - сказал он.

По словам депутата, следствие сейчас выясняет, «осуществлялись ли выстрелы в отделении полиции, и были ли другие свидетели из правоохранительных органов, сотрудники полиции, которые видели это преступление, но не пресекли его».

«Откровенно скажу, что членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыкского отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности, то есть они даже не пытались особо скрыть следы этого преступления», - рассказал Монастырский.

Он сообщил, что на прошлой неделе лично в Кагарлыке в этом отделении полиции «видел следы крови на полу в одном из кабинетов, что говорит о том, что они не пытались даже стереть эти следы, или скрыть это преступление, а это значит, что они были уверены в своей безнаказанности».

Монастырский отметил, что сейчас проводятся 43 экспертизы разного типа по этому делу, и «они ожидают, что в течение месяца часть из них уже будет. В частности, будет ответ на вопрос: чья на противогазе и чья кровь на полу?».

Председатель комитета отметил, что сотрудники прокуратуры подтвердили, что те полицейские, которых задержали «не признают совершенные преступления, и утверждают, что не было самого преступления, женщина сама согласилась на половую связь».

Монастырский добавил, что члены комитета договорились собраться в конце июня и провести повторное заседание по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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