Избиение детей в приюте Одессы: в ОГА разберутся со своими работниками

Проведенная ОГА проверка засвидетельствовала, что работа по реабилитации детей по существу не проводилась.

В Одессе привлекут к ответственности двух чиновников Одесской областной государственной администрации из-за ситуации в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА (бывший приют «Свитанок»), в котором издевались над воспитанниками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА, отметив, что сегодня на совещании обнародованы результаты проверки центра.

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В пресс-службе пояснили, что совещание было закрытым для прессы в связи с недопустимостью разглашения личной информации детей и данных, которые могут навредить расследованию правоохранителей.

По результатам проверки, глава Одесской ОГА Максим Куцый сделал соответствующие выводы и распоряжения. В частности, он приказал на время следствия отстранить от исполнения обязанностей руководителя отдела социально-правовой защиты детей профильной службы ОГА Светлану Кузнецову.

Кроме того, в отношении начальника Службы по делам детей Владимира Самборского проведут дисциплинарное производство.

Также, согласно результатам проверки, в центре по существу не проводилась работа по реабилитации детей. За время проверки ни один из воспитанников не посещал школу, а дети сами занимались своим досугом.

Установлено, что на питание детей идет только 8% от общего бюджета учреждения, отсутствуют договоры с поликлиниками на предмет осмотра и лечения детей.

Как отмечается, в учреждении наблюдается текучесть кадров: за прошлый год уволился 31 работник, в этом году – 27.

Куцый заявил, что, учитывая все это, он поручил службе персонала подготовить распоряжение о проведении дисциплинарного производства в отношении Самборского и аналогичное производство – в отношении Кузнецовой.

Службе по делам детей поручено в течение трех дней разработать детальный план мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители расследуют уголовные производства по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (бывший приют «Свитанок»).

Дела открыты по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

Ситуацию в приюте взяла под контроль Генпрокуратура.

В сентябре Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте.

15 ноября сотрудник охранного агентства «Центр», подозреваемый в истязании воспитанников центра, взят под домашний арест. По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта воспитанники заведения – девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива. Сотрудник агентства принудил подростков, угрожая электрошокером, жевать использованный презерватив, бил их ремнем и пр.

Также уволен полицейский, подозреваемый в избиении воспитанников центра.