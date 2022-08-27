Эксперт напомнил, что Россия давно пыталась политически поглотить Украину.

Причиной развязанной РФ войны против Украины были не Майданы 2004 и 2014 годов, а попытки России политического поглощения и оккупации Украины. Украинцы активно выступали против этого и столкнулись с особой жестокостью со стороны тогдашних властей.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"РФ является главным тригером, организаторов и бенефициаром этой войны", - заявил он, добавив, что сегодняшняя война является битвой за независимость Украины, в первую очередь, от России.

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Он напомнил, что причиной протеста людей в 2014 году был отказ тогдашнего президента Януковича подписать Соглашение об Ассоциации с ЕС.

"Мы хотели европейской интеграции. Мы не хотели поглощения Украины Россией. Вот с этого все и началось. А потом, 1 декабря, Янукович отдал приказ применить силу. Вышел [Беркут] и применил физическую силу, пролилась первая кровь на Майдане Незалежности. С этого и пошло противостояние", - объяснил Жданов.

Отметим, ранее в Офисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

По состоянияю на сегодня, в Украине в результате успешных действий ВСУ погибли порядка 46 500 российских оккупантов. Об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки были ликвидированы еще 250 захватчиков.