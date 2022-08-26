Накануне о переломном моменте заявили в украинской разведке.

В войне с Россией уже наметились предпосылки для перелома ситуации, считает бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

Об этом он рассказал в эфире телепроекта FREEДОМ.

По его словам, агрессору уже дали четко понять, что продвигаться дальше у него возможности не будет.

"Россияне не могут продвигаться не на восточном, не на южном направлении. Отдельные участки (пол-километра - километр) они еще продвигаются, дальше перспектив нет", - констатировал генерал.

Он также подчеркнул, что враг исчерпал свои ресурсы, решить ситуацию не поможет даже скрытая мобилизация.

"Все эти батальоны, которые они пытаются создать на базе каждой губернии, также получились неэффективны", - говорит Маломуж.

Генерал отметил, что у врага нет мотивации воевать, в отличие от украинцев, защищающих свою землю. Он напомнил, что у РФ еще есть ракетные ресурсы, но они ограничены. В свою очередь украинская оборона за время полномасштабной войны качественно поднялась и сегодня представляет собой мощную миллионную силу.

"Третий фактор, очень важный - это то, что мы осилили новейшую технику и вооружение, она поступает ежедневно. Это уже новое качество", - подчеркнул он.

Теперь, добавляет он, важно спланировать комплексную наступательную операцию по освобождению захваченных россиянами украинских территорий. Успех в контрнаступлении на одном направлении создаст условия для общего перелома в войне, убежден генерал.

Накануне руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.