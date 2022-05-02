После освобождения из плена Валерий решил жениться на своей девушке Владиславе.

Защитник Украины острова Змеиный – Валерий – женился на своей девушке сразу после того, как вернулся из плена российских оккупантов. Воин 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского обручился с любимой Владиславой в Харькове.

Об этом сообщили на Facebook-странице 229-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады ТрО.

"Война продолжается, но и жизнь продолжается. Мы уничтожаем врага и строим планы на мирное будущее, твердо верим в нашу победу и уже побеждаем, прежде всего, в психологическом аспекте, в частности, стойкостью и несокрушимостью духа. Еще одна свадьба – достойное тому подтверждение, ведь предыстория этого события была непредсказуемой", – отметили в посте.

Отмечается, что боец 35-й ОБрМП Валерий на начало войны РФ против Украины проходил службу на знаменитом острове Змеиный. Именно оттуда, напомним, украинские пограничники и морпехи указали направление движения российскому военному кораблю-крейсеру "Москва", который впоследствии таки добрался до пункта назначения.

После военнослужащий вместе с побратимами попал в плен российских захватчиков. Некоторое время судьба наших защитников была неизвестной, но, к счастью, с ними все в порядке и они смогли вернуться домой.

Валерий после освобождения из плена, получив отпуск, сломя голову вернулся в Харьков, где живет его девушка Владислава.

"Молодожены вместе уже второй год. Их чувства закалялись расстоянием и временем, а пребывание в разлуке и неизвестности, дали четкое понимание того, что жизнь хрупка, а влюбленные так и не были вместе. Поэтому, наслаждаясь каждой минутой, ценя малейшие мелочи, парень твердо решил, что дома его будет ждать не невеста, а уже жена", — сказано в сообщении.

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