Тех, кто отказался от эвакуации из Северодонецка - переместили в другие укрытия города.

Из Луганской области удалось эвакуировать 38 мирных граждан.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его информации, полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек.

"Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую рашисты утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации - переместили в другие укрытия города".

Гайдай отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности.

"Прошу, те, кто остался в населенных пунктах области - оставайтесь в укрытиях!",- призвал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в результате обстрелов оккупантов в Северодонецке погибло по меньшей мере 12 человек, 40 получили ранения. Тогда Гайдай отметил, что в основном ведется целенаправленное попадание именно по жилым домам.

Также вчера сообщалось, что из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали 37 человек под мощными обстрелами российских оккупантов.

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