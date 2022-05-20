Из Луганской области удалось эвакуировать 38 мирных граждан.
Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его информации, полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать восемь человек.
"Также выехали лисичане и северодончане, в частности 12 человек решили ехать из школы, которую рашисты утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации - переместили в другие укрытия города".
Гайдай отметил, что всего вывезли 38 человек, из них 12 детей. Все уже в безопасности.
"Прошу, те, кто остался в населенных пунктах области - оставайтесь в укрытиях!",- призвал он.
Как сообщал УНИАН, вчера в результате обстрелов оккупантов в Северодонецке погибло по меньшей мере 12 человек, 40 получили ранения. Тогда Гайдай отметил, что в основном ведется целенаправленное попадание именно по жилым домам.
Также вчера сообщалось, что из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали 37 человек под мощными обстрелами российских оккупантов.