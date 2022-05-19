Среди них пятеро маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами.

Из Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки эвакуировали 37 человек под мощными обстрелами российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Эвакуировать трудно даже на бронированном транспорте. Но даже те, кто в течение 2,5 месяцев ни в коем случае не хотел уезжать, сейчас становятся в очередь. Как вот 37 жителей Северодонецка, Лисичанска и Белогоровки", - сообщил Гайдай.

При этом он добавил, что среди них пятеро маленьких детей, которые до сих пор оставались под ежедневными обстрелами, но сегодня им удалось вырваться из опасности.

Гайдай подчеркнул, что Северодонецк сейчас под очень мощным огнем оккупантов.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеских обстрелов 18 мая в Северодонецке погибли четверо гражданских лиц.

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