Среди эвакуированных 14 взрослых и трое детей.

Впервые за долгое время из Северодонецка эвакуировали людей.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной.

"И вот, наконец, удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей. Дальше будет! Верьте в ВСУ", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 6 мая из Северодонецка захотели эвакуироваться только три человека, при том, что в городе остается еще как минимум 15 тыс. человек.

12 мая председатель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что эвакуация жителей из города невозможна. "Дорога, которая ведет в город, обстреливается. Поэтому сейчас приостановлена поставка гуманитарной помощи и сообщение с городом затруднено. Вследствие этого мы вынуждены приостановить эвакуацию из города", - рассказал тогда Стрюк.

В тот же день сообщалось, что российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и захватить Северодонецк.

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