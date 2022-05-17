В автобусе находились 30 взрослых и 6 детей.

Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 30 взрослых и 6 детей, автобус обстреляли "градами" российские оккупанты.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай. По его данным, в сложных условиях, но эвакуацию удалось возобновить.

"С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки ежедневно. Но теперь вывозить приходится под обстрелами", - отметил он.

В частности сегодня эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых дети. "Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "градов". К счастью, все целы. Они уже в безопасности", - сообщил Гайдай.

Также сегодня спасены 8 жителей Врубовки и 32 - из Горской общины. Всего - 73 человека.

Как сообщал УНИАН, 14 мая впервые за долгое время из Северодонецка эвакуировали людей. По словам Гайдая, в течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной.

А перед этим 6 мая из Северодонецка захотели эвакуироваться только три человека, при том, что в городе остается еще как минимум 15 тыс. человек.

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