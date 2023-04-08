Церемония состоялась в Хмельницком, поделилась невеста.

Автор фразы-мема "это мерзость" - украинский воин "Чоткий паца" Иван Мартынов женился.

О церемонии сообщила избранница Мартынов - Ольга Кравчук. Она поделилась короткими видео с мероприятия в TikTok. Девушка отметила, что вышла замуж за Мартынова в Хмельницком и написала много теплых слов.

"...люблю_безгранично...", - написала она под одним из видео.

Видео дня

Стоит отметить, что "Чоткий паца" не раскрывал ранее факты со своей личной жизни, а во время разговоров с журналистами обычно рассказывал о том, как получил известность благодаря мему, а также как проходит его служба. Мартынов также неактивен в соцсетях.

Кто такой Иван Мартынов - что о нем известно

Парень стал популярным после того, как фразой "это мерзость" прокомментировал ситуацию в экономике Украины в 2014-м. "Чоткий паца" участвовал в Евромайдане и силовых противостояниях с "беркутовцами".

С 2016 года Мартынов защищает Родину. Сейчас парень старший стрелок и парамедик в 68-й отдельной егерской бригаде.

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