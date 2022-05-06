Иван Мартынов воюет в ВСУ уже 5 лет.

Житель Ривне Иван Мартынов, герой известного мема "четкий паца", сейчас воюет с российскими захватчиками на Донбассе.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

Именно его фраза - "это мерзость", адресованная экономической ситуации в 2014 году, - стала одним из самых популярных мемов далеко за пределами веб-пространства.

Сейчас Мартынов уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

Парень принимал активное участие в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где служил 5 лет.

"После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну", — рассказывает украинский воин.

Мартынов вспомнил и об утре, когда русские наступали: "Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел - приехала машина, и вот я уже в военкомате".

После победы "четкий паца" планирует жениться и поехать путешествовать.

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Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Враг продолжает осуществлять наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения и проводить перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

На Донбассе за минувшие сутки отбито одиннадцать атак российских оккупантов, уничтожено восемь танков, одиннадцать ББТ и пять единиц автомобильной техники. В городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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